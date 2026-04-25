Евгений Малкин высказался об игре в звене с Чинаховым в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре в одном звене с соотечественником Егором Чинаховым.

«Когда он только приехал сюда, мы сыграли вместе около 10 или 15 игр. Он отличный игрок. Наверное, это его первый опыт в плей-офф НХЛ, это непросто, конечно. Ещё и игры против «Филадельфии». Но я постараюсь помочь ему завтра. Надеюсь, мы снова забьём», — отметил Малкин в интервью клубной пресс-службе.

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» все три матча серии плей-офф НХЛ. В случае поражения в следующем матче команда покинет турнир. Четвёртая игра состоится завтра, 26 апреля, и начнётся в 3:00 мск.

