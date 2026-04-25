Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Монреаля»

Комментарии

Главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в третьем матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

«Мы уже провели три игры. Думаю, мы довольно хорошо чувствуем друг друга и понимаем, какая здесь атмосфера на арене. Но наше исполнение должно быть лучше — сейчас нам нужно выходить на новый уровень.

Они бросали, и, думаю, в этом и есть разница между тем, что произошло у «Монреаля» и у нас. Мне показалось, что мы слишком часто отказывались от возможностей создать что-то опасное.

Отдаю должное Даку и его звену. У них были моменты, и они бросали — и шайба оказывалась в воротах. Можно сколько угодно разыгрывать «тики-таки» по льду, но в какой-то момент нужно просто бросать по воротам. И вот этого как раз не было в нашем плане на часть матча», — заявил Купер на пресс-конференции после матча.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля».

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда в НХЛ

Материалы по теме
Видео
«Монреаль» обыграл в овертайме «Тампу» и повёл в серии. У Кучерова — ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android