Тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Монреаля»

Главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в третьем матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).
«Мы уже провели три игры. Думаю, мы довольно хорошо чувствуем друг друга и понимаем, какая здесь атмосфера на арене. Но наше исполнение должно быть лучше — сейчас нам нужно выходить на новый уровень.
Они бросали, и, думаю, в этом и есть разница между тем, что произошло у «Монреаля» и у нас. Мне показалось, что мы слишком часто отказывались от возможностей создать что-то опасное.
Отдаю должное Даку и его звену. У них были моменты, и они бросали — и шайба оказывалась в воротах. Можно сколько угодно разыгрывать «тики-таки» по льду, но в какой-то момент нужно просто бросать по воротам. И вот этого как раз не было в нашем плане на часть матча», — заявил Купер на пресс-конференции после матча.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля».
- 25 апреля 2026
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:27
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:21
-
07:00
-
06:31
-
05:21
-
03:28
- 24 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:22
-
22:04
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:47