Тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Монреаля»

Главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении своего клуба в третьем матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

«Мы уже провели три игры. Думаю, мы довольно хорошо чувствуем друг друга и понимаем, какая здесь атмосфера на арене. Но наше исполнение должно быть лучше — сейчас нам нужно выходить на новый уровень.

Они бросали, и, думаю, в этом и есть разница между тем, что произошло у «Монреаля» и у нас. Мне показалось, что мы слишком часто отказывались от возможностей создать что-то опасное.

Отдаю должное Даку и его звену. У них были моменты, и они бросали — и шайба оказывалась в воротах. Можно сколько угодно разыгрывать «тики-таки» по льду, но в какой-то момент нужно просто бросать по воротам. И вот этого как раз не было в нашем плане на часть матча», — заявил Купер на пресс-конференции после матча.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля».

