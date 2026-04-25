«Тампа» проиграла «Монреалю», «Реал» упустил победу над «Бетисом». Главное к утру
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в третьем матче плей-офф НХЛ и теперь уступает в серии 1-2, «Реал» в добавленное время упустил победу над «Бетисом» в Ла Лиге, а также потерял из-за травмы Килиана Мбаппе, «Лос-Анджелес Лейкерс» с дабл-даблом Леброна Джеймса обыграл «Хьюстон Рокетс» и повёл в серии плей-офф НБА со счётом 3-0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Монреаль» обыграл в овертайме «Тампу» и повёл в серии. У Кучерова — ассист.
- «Реал» упустил победу на 90+4-й минуте матча с «Бетисом» в Ла Лиге.
- Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и упрочить лидерство в серии.
- 50 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сиксерс» и повести в серии 2-1.
- Ислам Махачев ответил на дерзкий вызов Иана Гарри, который назвал его «принцессой».
- «Ланс» отыгрался с 0:3 и вырвал ничью у «Бреста» в матче Лиги 1.
- «Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» в 34-м туре АПЛ.
- «Авангард» забросил пять шайб «Локомотиву», победив в первом матче серии Кубка Гагарина.
- «Анахайм» переиграл «Эдмонтон» и повёл в серии. Команды забросили 11 шайб, Подколзин забил.
- «Сан-Антонио» обыграл «Портленд» на выезде и повёл в серии. У Касла — 33 очка.
