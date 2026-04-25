«Анахайм» переиграл «Эдмонтон» и повёл в серии. Команды забросили 11 шайб, Подколзин забил

В ночь с 24 на 25 апреля завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель. Российский защитник Павел Минтюков в этом матче не отметился результативными действиями.

У гостей отличились российский нападающий Василий Подколзин, а также Конор Макдэвид (1+1), Каспери Капанен и Райан Ньюджент-Хопкинс. Леон Драйзайтль и Эван Бушар оформили по два ассистентских дубля.

Таким образом, «Анахайм» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч состоится в Анахайме 27 апреля.

