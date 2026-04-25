Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 25 апреля 2026, счет 7:4, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Анахайм» переиграл «Эдмонтон» и повёл в серии. Команды забросили 11 шайб, Подколзин забил
В ночь с 24 на 25 апреля завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
7 : 4
0:1 Подколзин – 13:12     1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18     2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp)     2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39     3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37     4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53     5:3 Карлссон (Терри) – 43:35     5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp)     6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57     7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27    

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель. Российский защитник Павел Минтюков в этом матче не отметился результативными действиями.

У гостей отличились российский нападающий Василий Подколзин, а также Конор Макдэвид (1+1), Каспери Капанен и Райан Ньюджент-Хопкинс. Леон Драйзайтль и Эван Бушар оформили по два ассистентских дубля.

Таким образом, «Анахайм» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч состоится в Анахайме 27 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

