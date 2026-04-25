«Юта» обыграла «Вегас» в Кубке Стэнли и вышла вперёд в серии. У Барбашёва — ассист

Утром 25 апреля завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юты».

В составе хозяев забивали Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер, а также Лоусон Круз, который записал на свой счёт дубль.

У гостей забивали Джек Айкел и Ник Дауд. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился в этом матче результативной передачей.

Четвёртый матч серии между командами пройдёт 27 апреля. Начало — в 5:00 мск.

