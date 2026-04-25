Юта Маммот — Вегас Голден Найтс, результат матча 25 апреля 2026, счет 4:2, третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-202

«Юта» обыграла «Вегас» в Кубке Стэнли и вышла вперёд в серии. У Барбашёва — ассист
Утром 25 апреля завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юты».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Уигар (О'Брайен, Ямамото) – 12:59     2:0 Гюнтер (Кули, Келлер) – 17:45 (pp)     3:0 Круз (Шмальц, Уигар) – 24:06     4:0 Круз (Келлер) – 29:48     4:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 33:20     4:2 Дауд (Смит, Смит) – 56:52    

В составе хозяев забивали Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер, а также Лоусон Круз, который записал на свой счёт дубль.

У гостей забивали Джек Айкел и Ник Дауд. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился в этом матче результативной передачей.

Четвёртый матч серии между командами пройдёт 27 апреля. Начало — в 5:00 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
