Матч «Зимней классики» — 2027 между «Ютой» и «Колорадо» проведут в 2026 году

В рамках «Зимней классики» — 2027 «Юта Маммот» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Примечательно, что матч состоится в 2026 году — встреча пройдёт в канун Нового года на стадионе «Райс-Экклс» в Солт-Лейк-Сити. Это будет вторая из трёх игр НХЛ на открытом воздухе в сезоне-2026/2027.

«У нас много планов. Учитывая время игры, мы собираемся превратить это в особенный вечер, конечно же, чтобы люди могли прийти в «Дельта-центр» и отпраздновать Новый год с нами, включая запуск новогоднего шара и всё остальное, что, я думаю, будет очень здорово. Мы надеемся, что это будут целые выходные, своего рода Матч всех звёзд, где мы сможем организовать мероприятия, задействовать ресурсы нашего штата и показать его во всей красе, чтобы люди приезжали, катались на лыжах, занимались всем этим все выходные», — приводит слова владельца «Юты» Райана Смита официальный сайт НХЛ.