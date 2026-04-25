Леон Драйзайтль сравнялся с Александром Овечкиным по очкам в Кубке Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль набрал своё 147-е (53+94) очко в рамках плей-офф и вышел на 10-е место среди хоккеистов из Европы, сравнявшись с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Рекорд по данному показателю среди игроков не из Северной Америки принадлежит Яри Курри — 233 очка.

В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.