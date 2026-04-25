Леон Драйзайтль сравнялся с Александром Овечкиным по очкам в Кубке Стэнли
Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль набрал своё 147-е (53+94) очко в рамках плей-офф и вышел на 10-е место среди хоккеистов из Европы, сравнявшись с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Рекорд по данному показателю среди игроков не из Северной Америки принадлежит Яри Курри — 233 очка.
В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин – 13:12 1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18 2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp) 2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57 2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39 3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37 4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53 5:3 Карлссон (Терри) – 43:35 5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp) 6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57 7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27
- 25 апреля 2026
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:27
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:21
-
07:00
-
06:31
-
05:21
-
03:28
- 24 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:22
-
22:04
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:47