Леон Драйзайтль сравнялся с Александром Овечкиным по очкам в Кубке Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль набрал своё 147-е (53+94) очко в рамках плей-офф и вышел на 10-е место среди хоккеистов из Европы, сравнявшись с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Рекорд по данному показателю среди игроков не из Северной Америки принадлежит Яри Курри — 233 очка.

В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин – 13:12     1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18     2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp)     2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39     3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37     4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53     5:3 Карлссон (Терри) – 43:35     5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp)     6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57     7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27    
