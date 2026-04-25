Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Металлург — Ак Барс: во сколько начало первого матча серии 1/2 плей-офф КХЛ 25 апреля 2026 года, где смотреть трансляцию

«Металлург» — «Ак Барс»: во сколько начало первого матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
Сегодня, 25 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    
Матч «Металлург» — «Ак Барс» 25 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В регулярном сезоне команды одержали друг над другом по две победы. В истории плей-офф «Металлург» трижды противостоял «Ак Барсу». Дважды побеждал казанский клуб, один раз — магнитогорский. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 1, 3*, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
«Металлург» Разина — клиент «Ак Барса» Гатиятулина? Казань выглядит мощнее Магнитогорска
