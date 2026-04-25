«Эдмонтон» установил клубный антирекорд по пропущенным шайбам в плей-офф НХЛ в XXI веке

«Эдмонтон Ойлерз» впервые в XXI веке пропустил 13 шайб за два матча плей-офф НХЛ и повторил неприятное достижение.

В ночь с 24 на 25 апреля команда снова уступила «Анахайм Дакс» — на этот раз со счётом 4:7 в выездной встрече, которая прошла на льду «Хонда-центра». Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Анахайма».

Ранее соперники уже встречались во второй игре серии, и тогда «Дакс» также оказались сильнее — 6:4. В сумме за два последних матча «Эдмонтон» позволил сопернику забросить 13 шайб — в последний раз такое было с клубом в Кубке Стэнли в мае 1985 года.

