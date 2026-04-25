«Анахайм» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в матче Кубка Стэнли

«Анахайм Дакс» во встрече серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба. «Утки» отправили в ворота канадского клуба семь шайб.

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель.

Таким образом, «Анахайм Дакс» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч Кубка Стэнли состоится в Анахайме 27 апреля.

Отметим, что «Эдмонтон Ойлерз» впервые в XXI веке пропустил 13 шайб за два матча плей-офф НХЛ.