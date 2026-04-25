«Анахайм» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в матче Кубка Стэнли
«Анахайм Дакс» во встрече серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба. «Утки» отправили в ворота канадского клуба семь шайб.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин – 13:12 1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18 2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp) 2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57 2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39 3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37 4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53 5:3 Карлссон (Терри) – 43:35 5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp) 6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57 7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27
В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель.
Таким образом, «Анахайм Дакс» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч Кубка Стэнли состоится в Анахайме 27 апреля.
Отметим, что «Эдмонтон Ойлерз» впервые в XXI веке пропустил 13 шайб за два матча плей-офф НХЛ.
