Роман Ротенберг рассказал о работе над возвращением сборной России к турнирам

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о работе над возвращением сборной России к международным турнирам.

«Конечно, все работают над возвращением. Недавно у нас была вчера с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтярёвым, мы это обсудили. Все вместе работаем как одна команда, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену: адвокаты, министерство спорта, администрация президента нам помогает», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах из-за конфликта на Украине.