Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг рассказал о работе над возвращением сборной России к турнирам

Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о работе над возвращением сборной России к международным турнирам.

«Конечно, все работают над возвращением. Недавно у нас была вчера с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтярёвым, мы это обсудили. Все вместе работаем как одна команда, чтобы мы быстрее вернулись на международную арену: адвокаты, министерство спорта, администрация президента нам помогает», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах из-за конфликта на Украине.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android