Нападающий «Локомотива» Иванов: мы не вышли на игру, опять провалили первый период

Нападающий «Локомотива» Иванов: мы не вышли на игру, опять провалили первый период
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Мы сегодня не вышли на игру, опять провалили первый период – как и в прошлых сериях. Следующая игра будет другая. Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен сегодня подумать над своей игрой. Завтра всё обговорим, будем готовиться к следующей игре. Самое главное – наша игра, мы должны отталкиваться от неё и пользоваться сильными сторонами. Не должны подстраиваться под соперника», — приводит слова Иванова сайт КХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.

