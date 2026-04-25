Нападающий «Локомотива» Иванов: мы не вышли на игру, опять провалили первый период

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5, 0-1).

«Мы сегодня не вышли на игру, опять провалили первый период – как и в прошлых сериях. Следующая игра будет другая. Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен сегодня подумать над своей игрой. Завтра всё обговорим, будем готовиться к следующей игре. Самое главное – наша игра, мы должны отталкиваться от неё и пользоваться сильными сторонами. Не должны подстраиваться под соперника», — приводит слова Иванова сайт КХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.