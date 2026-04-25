Нападающий «Локомотива» Иванов: мы не вышли на игру, опять провалили первый период
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5) 0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5) 0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4) 0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5) 1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5) 1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4) 2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)
«Мы сегодня не вышли на игру, опять провалили первый период – как и в прошлых сериях. Следующая игра будет другая. Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен сегодня подумать над своей игрой. Завтра всё обговорим, будем готовиться к следующей игре. Самое главное – наша игра, мы должны отталкиваться от неё и пользоваться сильными сторонами. Не должны подстраиваться под соперника», — приводит слова Иванова сайт КХЛ.
Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.
* — при необходимости.
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36
-
16:18
-
15:49
-
15:46
-
15:24
-
15:06
-
14:39
-
14:34
-
14:22
-
14:03
-
13:42
-
13:20
-
13:02
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:40
-
11:29
-
11:15
-
11:00