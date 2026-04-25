«Сибирь» словно бы специально испортила ему репутацию». А. Коваленко — о Буцаеве

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о работе некоторых тренеров в клубах Континентальной хоккейной лиги.

«Обычно у нас тренеров пускают в «расход» — как в Минске. Возьмите, например, «Авангард» и «Витязь», где такому сильному и требовательному специалисту, как Дмитрий Рябыкин, дали поработать лишь два-три месяца – а потом началась обычная возня.

Те же слова скажу о Вячеславе Буцаеве, в этом сезоне «Сибирь» за месяц словно бы специально испортила ему репутацию. Или об Олеге Знарке, которому не так давно не дали работать в Казани. Те клубы, в которых такое отношение к тренеру, обречены болтаться. И таблицы КХЛ это показывают и доказывают», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.