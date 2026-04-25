Пресс: очевидно, что «Ак Барс» сильнее физически, но у «Металлурга» есть своё видение

Защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Что вы думаете об «Ак Барсе»? Какое впечатление оставила о себе команда в регулярном сезоне?

– Это хорошая команда. Они большие, физически сильные. Я бы сказал на самом деле, что «Ак Барс» – полная противоположность нам. В плане хоккея, в который они играют, в плане комплектации составов. Так что это будет интересная серия, посмотрим, как всё сложится.

– Многие эксперты говорят как раз, что проблема «Металлурга» в том, что команда серьёзно уступает в габаритах «Ак Барсу». Вы так не считаете?

– Хоккейные эксперты могут говорить, что это проблема, если хотят, если они так видят ситуацию. Посмотрим, как всё будет. Как я уже сказал, в этой серии будет две довольно разные команды, но мы всё равно должны бороться за победу.

Очевидно, что они сильнее физически, но у нас есть своё видение хоккея, свои козыри. И наша задача — просто качественно делать то, что мы умеем. Так что надеюсь, мы найдём способ, чем ответить на преимущество соперника в физическом давлении, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.