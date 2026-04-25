Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шведский защитник «Металлурга» высказался о жизни в Магнитогорске

Комментарии

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о жизни в Магнитогорске и ответил на вопрос о ресторанах города.

– Вы уже третий год в Магнитогорске. Как вам город?
– Всё хорошо. На настроение чаще всего влияют результаты, атмосфера в команде. А у нас отличный коллектив, и мы всегда играем на победу, за Кубок. Так что это значительно упрощает всё. За эти три года не было никаких проблем, клуб всегда на связи, готовы помочь.

– И всё-таки Магнитогорск – не самый большой город, где большинство людей работают на заводе. Трудно найти интересные места, где можно провести время?
– На самом деле, нет. Есть несколько мест, куда можно сходить с друзьями, семьёй. В городе много ресторанов, есть ещё места для развлечений, так что находим, чем заняться. Если хочешь развлечься – всегда найдёшь места. Как я уже сказал, это были хорошие три года в Магнитогорске.

– Трудно было найти ресторан с персоналом, который владеет английским языком?
– Не сказал бы, у большинства официантов, которых я встречал, всегда неплохой английский. У некоторых даже меню на английском, так что это совсем не проблема. И, конечно, если нужно, всегда можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Но обычно нас понимали сразу, и мы их тоже понимали, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате»:
«Бывают шутки Разина, которые сложно понять». Интервью с лидером «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android