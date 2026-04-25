«Это важный для меня тренер, полностью друг другу доверяем». Пресс — об Андрее Разине

Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал о работе с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

– Разин – это человек, который много шутит. Эти шутки бывает непросто перевести на другой язык, вам помогают их понять партнёры, переводчик?

– Я наслышан о его чувстве юмора, конечно. Бывают шутки, которые сложно перевести и понять. Но в первую очередь идёт перевод именно тех вещей, которые важны на льду, хоккейных моментов, установок на тренировку и матч.

Что касается каких-то новостей и цитат из интервью, то до меня иногда что-то доходит в разговорах с партнёрами по команде, но в целом мы стараемся не сильно за этим следить. Однако важнейшие новости до всех, разумеется, доходят.

– Вы много лет работаете вместе с Разиным. Какой он человек?

– Это важный для меня тренер, безусловно, мы сблизились с ним, поскольку проработали вместе уже пять лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Полностью друг другу доверяем. Поэтому просто стараемся сделать всё возможное, чтобы у нас всё получилось как можно лучше, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.