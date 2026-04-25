Защитник «Авангарда» Шарипзянов: не сказал бы, что мы размазали «Локомотив»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о победе в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (5:2, 1-0).

— Хоть чем‑то вас смог удивить «Локомотив»? Потому что с трибун ваша победа очень внушительно смотрелась.

— Хороший матч, несмотря на счёт. Игра была плотная, да и моё удаление было ненужным. Но считаю, что мы провели хороший матч, здорово оборонялись в меньшинстве и забили два нужных гола в большинстве.

— После такого начала серии велик соблазн расслабиться, всё‑таки в этой игре всё в одну калитку было. Можно сказать, размазали соперника. Как не допустить недонастроя?

— Я не согласен с тем, что мы их размазали. Не думаю, что кто‑то будет расслабляться на этой стадии. Знаем, что «Локомотив» [в воскресенье] выйдет как на последнюю игру. Мы тоже будем готовиться на все 100% и будем стараться победить, как минимум в желании. Главное — отталкиваться от своей игры. В этом матче было много моментов, где мы не соответствовали своим стандартам. Так что разберём ошибки и будем двигаться дальше, — цитирует Шарипзянова «Матч ТВ».