Защитник «Металлурга» Пресс высказался о поражении сборной Швеции в четвертьфинале ОИ

Защитник «Металлурга» Робин Пресс прокомментировал поражение сборной Швеции в четвертьфинале Олимпиады-2026 от команды США (1:2 ОТ).

– В чём, на ваш взгляд, была причина поражения Швеции в четвертьфинале ОИ?

– Это был овертайм. Они играли против хорошей команды. Всё могло качнуться куда угодно, когда две сильные команды встречаются друг с другом и всё решается в дополнительное время, решают разные нюансы, рикошет, случайность.

Сложно говорить, сейчас можно говорить уже всё что угодно, но я буду говорить просто как болельщик, как обыватель. Я не был там с ребятами, не был в той раздевалке, поэтому самое правильное будет сказать, что я не знаю. В плей-офф Олимпиады нет слабых команд, Швеция играла неплохо, но ей немного не хватило удачи.

С другой стороны, США в итоге стали чемпионами, так что, получается, уступили в равной борьбе только лучшим. Вообще, многие матчи на этой Олимпиаде закончились овертаймами, в одну шайбу. Это говорит об уровне хоккея и плотной борьбе. Тем и интереснее было следить, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.