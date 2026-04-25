Защитник «Металлурга» Пресс высказался о поражении сборной Швеции в четвертьфинале ОИ

Защитник «Металлурга» Робин Пресс прокомментировал поражение сборной Швеции в четвертьфинале Олимпиады-2026 от команды США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

– В чём, на ваш взгляд, была причина поражения Швеции в четвертьфинале ОИ?
– Это был овертайм. Они играли против хорошей команды. Всё могло качнуться куда угодно, когда две сильные команды встречаются друг с другом и всё решается в дополнительное время, решают разные нюансы, рикошет, случайность.

Сложно говорить, сейчас можно говорить уже всё что угодно, но я буду говорить просто как болельщик, как обыватель. Я не был там с ребятами, не был в той раздевалке, поэтому самое правильное будет сказать, что я не знаю. В плей-офф Олимпиады нет слабых команд, Швеция играла неплохо, но ей немного не хватило удачи.

С другой стороны, США в итоге стали чемпионами, так что, получается, уступили в равной борьбе только лучшим. Вообще, многие матчи на этой Олимпиаде закончились овертаймами, в одну шайбу. Это говорит об уровне хоккея и плотной борьбе. Тем и интереснее было следить, — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате»:
«Бывают шутки Разина, которые сложно понять». Интервью с лидером «Металлурга»
Эксклюзив
«Бывают шутки Разина, которые сложно понять». Интервью с лидером «Металлурга»
