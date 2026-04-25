Андрей Коваленко: в этом сезоне от ЦСКА никто и не ждал Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил итоги сезона для ЦСКА, который уступил в серии второго раунда плей-офф «Авангарду» со счётом 1-4.

— Что скажете о сезоне ЦСКА, который проиграл «Авангарду» – 1-4?

— Правильно сказал Александр Викторович Кожевников, в этом сезоне от ЦСКА никто и не ждал Кубка Гагарина. Игорь Никитин – опытный тренер, но все понимали, что его первый сезон уйдёт на перестройку и притирку. Плюс, насколько понимаю, не ко всем летним трансферам он имел отношение.

Учитывая все эти факторы, ЦСКА провёл крепкий сезон. Уверенно прошёл СКА, да и с Омском сыграл на равных, счёт 1-4 не совсем отражает ход игры. Уверен, что в следующем сезоне ЦСКА станет ещё сильнее, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.