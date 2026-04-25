Матч-центр:
Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Козлов: с «Ак Барсом» будет мясорубка

Форвард «Металлурга» Андрей Козлов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

— Как прошла подготовка к «Ак Барсу»? Насколько тяжело находиться целую неделю в состоянии ожидания полуфинала?
— После «Торпедо» отдохнули пару дней и приступили к тренировкам. Физика, тактика — всё вместе. Разобрали соперника, посмотрели на игру «Ак Барса». Понимаем, что ожидать от них. Что касается ожидания, то для меня лучше закончить серию побыстрее и готовиться к следующему сопернику. Тяжело тратить лишние силы, лишние эмоции, поэтому лучше серию закончить 4-1, чем 4-3. Конечно, когда нет игр и идут одни тренировки, то другие ощущения. Хочется быстрее выйти на лёд играть, тем более матчи плей-офф — это совсем другой градус, другие эмоции, и нам их хочется постоянно переживать. Думаю, болельщики, любители хоккея тоже заждались этого. Поэтому тут двоякая ситуация. С одной стороны, есть время отдохнуть, залечить микротравмы и восстановиться, а с другой — это время очень долго тянется. Поэтому первые игры серии даются не так просто.

— У казанцев ребята погабаритнее. Готовы, что эта серия будет жёсткой, более силовой, чем с «Торпедо»?
— Их габариты не смущают. У нас все ребята могут дать отпор, умеют пользоваться не столь большими габаритами, все с характером. На нашей стороне скорость, юркость, техника. Считаю, что нам всё по силам. Будет мясорубка и очень хорошая серия. Будет жёстко, будет много силовой борьбы, но в плей-офф по-другому не бывает. Все ребята понимают, какая ответственность лежит на нас. Мы друг друга поддерживаем. Готовимся ментально, физически, тактически. Атмосфера в команде положительная, — цитирует Козлова Legalbet.

