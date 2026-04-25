Валерий Каменский: Тардиф не заслужил включения в Зал славы ИИХФ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о включении главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) француза Люка Тардифа в Зал славы организации.

«По моему мнению, он этого не заслуживает. Я не знаю, что он сделал такого, чтобы заслужить включение в Зал славы», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

Тардиф занимает пост главы ИИХФ с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров.