Михайлов: если «Локомотив» не выиграет второй матч с «Авангардом», то проиграет всю серию
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
— Вас удивило разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Авангардом»?
— Вратарь сыграл неудачно, но 2:5 — это не разгром, если было бы 0:5, тогда да… «Авангард» был сильнее в завершении атак. В обороне железнодорожники сыграли не так чётко, как обычно. Думаю, «Локомотив» выиграет второй матч с «Авангардом», а если нет, то они проиграют всю серию, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.

Материалы по теме
Такого не ждал никто! «Авангард» уверенно вынес «Локомотив» на старте полуфинала КХЛ
Видео
Такого не ждал никто! «Авангард» уверенно вынес «Локомотив» на старте полуфинала КХЛ
