Голкипер «Монреаля» ударил Никиту Кучерова клюшкой после гола «Тампы»

Чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш после гола форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля во втором периоде матча серии плей-офф ударил российского форварда «молний» Никиту Кучерова клюшкой. После эпизода судьи удалили голкипера канадского клуба на две минуты за неспортивное поведение. Также малым штрафом был наказан защитник «Тампы» Эрик Чернак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В третьем матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    
