Голкипер «Монреаля» ударил Никиту Кучерова клюшкой после гола «Тампы»

Чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш после гола форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндона Хагеля во втором периоде матча серии плей-офф ударил российского форварда «молний» Никиту Кучерова клюшкой. После эпизода судьи удалили голкипера канадского клуба на две минуты за неспортивное поведение. Также малым штрафом был наказан защитник «Тампы» Эрик Чернак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Фото: Кадр из трансляции

В третьем матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.