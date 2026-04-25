«Он стал ориентиром для многих поколений». Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил президента ФХР Владислава Третьяка с 74-летием.

«От всей души поздравляю Владислава Александровича Третьяка с днём рождения!

Владислав Александрович – легенда отечественного и мирового хоккея, трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, человек, который своим талантом, трудом и пониманием игры изменил представление о вратарском мастерстве и стал ориентиром для многих поколений голкиперов. Для меня большая честь работать рядом с ним, учиться у него и называть его своим наставником.

Особое уважение вызывает то, что, достигнув абсолютных вершин как игрок, Владислав Александрович уже 20 лет возглавляет Федерацию хоккея России и совсем недавно вновь был переизбран на этот пост. Это лучше любых слов говорит о доверии, авторитете и огромном вкладе в развитие нашего хоккея.

За эти годы под руководством Владислава Александровича Федерация хоккея России ведёт большую системную работу: развивается детско-юношеский хоккей, поддерживаются сборные команды, создаются условия для роста новых поколений игроков и для дальнейшего развития всего российского хоккея.

Уважаемый Владислав Александрович, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов во всём, что вы делаете на благо нашего хоккея. Спасибо вам за пример, мудрость и преданность любимой игре!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.