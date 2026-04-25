Кирилл Капризов высказался о проблемах «Миннесоты» при игре в большинстве в плей-офф

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о проблемах команды при игре в большинстве в серии плей-офф с «Даллас Старз» (1-2).

«Моя игра была неплохой, но мне нужно забивать голы. Очевидно, что в последних двух играх у нас были проблемы с игрой в большинстве, и, я думаю, нам нужно улучшить это. Думаю, в формате «5 на 5» мы играем довольно хорошо.

Иногда, когда не забиваешь в большинстве, но есть несколько моментов, потом легко играть в формате «5 на 5», потому что ты оказываешь давление, выходишь из обороны, бросаешь по воротам. Даже если не забить [в большинстве], то будет легко после, потому что начинаешь чувствовать себя увереннее.

Когда выигрываешь, не имеет значения отсутствие большой результативности в атаке. Но когда проигрываешь и не забиваешь, то это немного тяжело», — цитирует Капризова сайт НХЛ.

