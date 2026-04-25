«Металлург» пропустил три безответные шайбы от «Ак Барса» и сменил вратаря

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

«Металлург» за первые 16 минут стартового игрового отрезка пропустил три безответные шайбы. После этого тренерский штаб магнитогорского клуба поменял голкипера. Место в воротах занял Илья Набоков, сменив

Александра Смолина. Отметим, что «Ак Барс» в первом периоде перебросал «Металлург» со счётом 18:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.