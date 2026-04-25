«Металлург» пропустил три безответные шайбы от «Ак Барса» и сменил вратаря

«Металлург» пропустил три безответные шайбы от «Ак Барса» и сменил вратаря
В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Металлург» за первые 16 минут стартового игрового отрезка пропустил три безответные шайбы. После этого тренерский штаб магнитогорского клуба поменял голкипера. Место в воротах занял Илья Набоков, сменив
Александра Смолина. Отметим, что «Ак Барс» в первом периоде перебросал «Металлург» со счётом 18:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

