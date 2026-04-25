Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» продлила соглашения с тремя нападающими

Комментарии

Нападающие Данил Веряев, Даниил Казулаев и Илья Рейнгардт продлили контракты с «Северсталью». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Отмечается, что все соглашения являются двусторонними. Контракт у Рейнгардта рассчитан до 31 мая 2027 года, у Веряева и Казулаева — до 31 мая 2028.

27-летний Веряев в этом сезоне отыграл за «Северсталь» 52 матча, забросил шесть шайб и отдал 14 голевых передач. В активе 20-летнего Казулаева 4 (2+2) очка в 18 играх. У 22-летнего Ильи Рейнгардта в активе 12 (5+7) очков в 41 матче за череповецкий клуб, плюс пять встреч без набранных очков за «Ладу».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android