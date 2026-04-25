«Северсталь» продлила соглашения с тремя нападающими

Нападающие Данил Веряев, Даниил Казулаев и Илья Рейнгардт продлили контракты с «Северсталью». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Отмечается, что все соглашения являются двусторонними. Контракт у Рейнгардта рассчитан до 31 мая 2027 года, у Веряева и Казулаева — до 31 мая 2028.

27-летний Веряев в этом сезоне отыграл за «Северсталь» 52 матча, забросил шесть шайб и отдал 14 голевых передач. В активе 20-летнего Казулаева 4 (2+2) очка в 18 играх. У 22-летнего Ильи Рейнгардта в активе 12 (5+7) очков в 41 матче за череповецкий клуб, плюс пять встреч без набранных очков за «Ладу».