Хатсон — 7-й в списке самых молодых защитников НХЛ с голом в овертайме КС, рекорд у Зюзина

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 2-1).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

Американец (22 года 69 дней) впервые забил в овертайме матча плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал седьмым в списке самых молодых защитников в истории лиги с таким достижением. Рекорд принадлежит россиянину, воспитаннику «Салавата Юлаева» Андрею Зюзину (1998 год, «Сан-Хосе Шаркс», 20 лет 97 дней).

Также в списке Шимон Немец (2025, «Нью-Джерси Дэвилз», 21 год 69 дней), Бэйб Пратт (1937, «Нью-Йорк Рейнджерс», 21 год 77 дней), Ларри Робинсон (1973, «Монреаль», 21 год 319 дней), Крис Летанг (2009, «Питтсбург Пингвинз», 22 года 12 дней) и Бобби Орр (1970, «Бостон Брюинз», 22 года 51 день).

