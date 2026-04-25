Хатсон — 7-й в списке самых молодых защитников НХЛ с голом в овертайме КС, рекорд у Зюзина

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 2-1).
Американец (22 года 69 дней) впервые забил в овертайме матча плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал седьмым в списке самых молодых защитников в истории лиги с таким достижением. Рекорд принадлежит россиянину, воспитаннику «Салавата Юлаева» Андрею Зюзину (1998 год, «Сан-Хосе Шаркс», 20 лет 97 дней).
Также в списке Шимон Немец (2025, «Нью-Джерси Дэвилз», 21 год 69 дней), Бэйб Пратт (1937, «Нью-Йорк Рейнджерс», 21 год 77 дней), Ларри Робинсон (1973, «Монреаль», 21 год 319 дней), Крис Летанг (2009, «Питтсбург Пингвинз», 22 года 12 дней) и Бобби Орр (1970, «Бостон Брюинз», 22 года 51 день).
- 25 апреля 2026
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36
-
16:18
-
15:49
-
15:46
-
15:24
-
15:06
-
14:39
-
14:34
-
14:22
-
14:03
-
13:42
-
13:20
-
13:02
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:40
-
11:29
-
11:15
-
11:00