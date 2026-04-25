Каменский отреагировал на слова Малкина о завершении карьеры в «Питтсбурге»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на слова Евгения Малкина, который заявил, что хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз».

«Женя — хоккеист высокого уровня, в этом сезоне он показал, что у него ещё много сил и энтузиазма. Он, естественно, будет одним из лидеров «Питтсбурга».

Мы пока не знаем, есть ли у него планы поиграть в России, может быть, он хочет завершить карьеру именно в НХЛ. Это надо спросить у него. В любом случае надо сыграть сезон в НХЛ и потом решать. Сразу такие вопросы не обсуждаются», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

