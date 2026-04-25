Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Металлурга» в ворота «Ак Барса»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отмену гола «Металлурга» во встрече серии плей-офф с «Ак Барсом».

«На 11-й минуте, после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Данилой Паливко, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин взял запрос на предмет положения «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 1, 3*, 5* и 7* мая.

* — при необходимости.