Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Металлург — Ак Барс, результат матча 25 апреля 2026, счет 2:5, первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ 2025-2026

«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
Завершился матч 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. В первой встрече «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

В составе гостей отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски (дважды). За «Металлург» шайбы забросили Люк Джонсон и Александр Петунин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
