«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
Завершился матч 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. В первой встрече «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5) 0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5) 0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5) 1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4) 1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5) 2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5) 2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)
В составе гостей отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски (дважды). За «Металлург» шайбы забросили Люк Джонсон и Александр Петунин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.
* если потребуется
