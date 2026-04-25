«Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Завершился матч 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. В первой встрече «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».

В составе гостей отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски (дважды). За «Металлург» шайбы забросили Люк Джонсон и Александр Петунин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется