В понедельник, 27 апреля, матчем «Металлург» Новокузнецк — «Химик» стартует 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России — 2026.
Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ:
«Металлург» Новокузнецк — «Химик»
Матчи пройдут 27, 29 апреля, 2, 4, 6, 7*, 10*, 12* мая.
«Югра» — «Нефтяник»
Матчи пройдут 28, 30 апреля, 3, 5, 8*, 11*, 13* мая.
* если потребуется.
В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка Чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.