Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Торпедо» продлило контракты с двумя тренерами штаба Алексея Исакова

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о продлении контрактов с тренерами Дмитрием Гоголевым и Кириллом Брагиным. Оба продолжат работу под руководством главного тренера Алексея Исакова, с которым ранее также был продлён контракт на два года.

«Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин продолжат работу в тренерском штабе «Торпедо». Новые соглашения с уже знакомыми болельщикам наставниками подписаны сроком на два года. Отметим, что с предстоящего сезона Дмитрий Владимирович будет трудиться в должности старшего тренера нашей команды. Желаем плодотворной работы, ярких побед и успехов вместе с «Торпедо»!» — написано в сообщении клуба.

