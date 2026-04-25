«Торпедо» продлило контракты с двумя тренерами штаба Алексея Исакова

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о продлении контрактов с тренерами Дмитрием Гоголевым и Кириллом Брагиным. Оба продолжат работу под руководством главного тренера Алексея Исакова, с которым ранее также был продлён контракт на два года.

«Дмитрий Гоголев и Кирилл Брагин продолжат работу в тренерском штабе «Торпедо». Новые соглашения с уже знакомыми болельщикам наставниками подписаны сроком на два года. Отметим, что с предстоящего сезона Дмитрий Владимирович будет трудиться в должности старшего тренера нашей команды. Желаем плодотворной работы, ярких побед и успехов вместе с «Торпедо»!» — написано в сообщении клуба.