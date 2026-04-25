Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в первом матче полуфинала с «Металлургом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

«С первых секунд вошли в игру, своими активными действиями создали себе преимущество, сохранили его до конца матча. Понимали, что ожидать, мы разбирали соперника, что один из их козырей, активный первый период, смогли нейтрализовать своими активными действиями. Важно уметь вовремя переключаться, сегодня у нас всё получилось.

У любой команды есть свои плюсы, сильные качества, минусы, важно правильно пользоваться ими. По сезону и в плей-офф мы показывали хорошее взаимодействие», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.