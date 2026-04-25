Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в первом матче полуфинала с «Металлургом»
Поделиться
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5) 0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5) 0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5) 1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4) 1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5) 2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5) 2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)
«С первых секунд вошли в игру, своими активными действиями создали себе преимущество, сохранили его до конца матча. Понимали, что ожидать, мы разбирали соперника, что один из их козырей, активный первый период, смогли нейтрализовать своими активными действиями. Важно уметь вовремя переключаться, сегодня у нас всё получилось.
У любой команды есть свои плюсы, сильные качества, минусы, важно правильно пользоваться ими. По сезону и в плей-офф мы показывали хорошее взаимодействие», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36
-
16:18
-
15:49
-
15:46
-
15:24
-
15:06
-
14:39
-
14:34
-
14:22
-
14:03
-
13:42
-
13:20
-
13:02
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:40
-
11:29
-
11:15
-
11:00