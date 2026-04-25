В «Торпедо» назвали предполагаемое число легионеров в составе в предстоящем сезоне КХЛ

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга высказался о предполагаемом количестве легионеров в составе команды на сезон-2026/2027.

«Скажу так: все агенты — и живущие в России, и в Европе, и в Северной Америке — высказывают одну тенденцию: рынок иностранных специалистов лучше не станет. Геополитическая ситуация за текущий сезон существенно не изменилась. «Предтоповые» легионеры выберут КХЛ, наверное, лишь в одном случае — если им предложат очень большие заработные платы и хорошие условия труда. «Торпедо» в таких аукционах участвовать не сможет. Мы здесь за адекватность и чёткую структуру грейдов внутри платёжной ведомости.

Я считаю, что к следующему сезону мы можем рассчитывать на количество легионеров до трёх человек. Больше возможностей не вижу по двум соображениям — экономическим и социальным. Если в команде и появятся легионеры, это будут те, в которых мы уверены ещё и как в людях», — приводит слова Забуги официальный сайт «Торпедо».