«Ужасное начало, страшное для команды». Разин — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

«Ужасное начало, страшное для нашей команды. Такого не было, наверное, за всё время. 0:3 за первый период не отражает даже всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Но дальше если брать, то второй период сыграли хорошо, в третьем могли зацепиться. Был момент, когда счёт был 1:3, могли вторую забить. Но глупейшая ошибка нашего хоккеиста, которая привела к четвёртой шайбе… Все люди, все могут ошибаться.

Больше беспокоит, что робко начали игру. Так играть нельзя. Увы, на данную минуту пока вот так. Второй и третий период показали, что играть можно, осталось добавить наглости, убрать робость. Серия только началась.

Сложно сказать, почему так начали, свитер ничей не поднимали, готовились нормально, почему так робко вышли – сложно понять. Мы должны убрать эту робость, это было не похоже на наше начало. Все стоячие, вместо того, чтобы поехать вперёд, двигали шайбу назад, откидывались, ужас был. Но все в равных условиях, здесь не в моей компетенции что-то говорить про долгие паузы между раундами», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.