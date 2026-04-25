«Ужасное начало, страшное для команды». Разин — о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Ужасное начало, страшное для нашей команды. Такого не было, наверное, за всё время. 0:3 за первый период не отражает даже всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Но дальше если брать, то второй период сыграли хорошо, в третьем могли зацепиться. Был момент, когда счёт был 1:3, могли вторую забить. Но глупейшая ошибка нашего хоккеиста, которая привела к четвёртой шайбе… Все люди, все могут ошибаться.

Больше беспокоит, что робко начали игру. Так играть нельзя. Увы, на данную минуту пока вот так. Второй и третий период показали, что играть можно, осталось добавить наглости, убрать робость. Серия только началась.

Сложно сказать, почему так начали, свитер ничей не поднимали, готовились нормально, почему так робко вышли – сложно понять. Мы должны убрать эту робость, это было не похоже на наше начало. Все стоячие, вместо того, чтобы поехать вперёд, двигали шайбу назад, откидывались, ужас был. Но все в равных условиях, здесь не в моей компетенции что-то говорить про долгие паузы между раундами», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

