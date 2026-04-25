Разин: на данном этапе надо с этим справляться, обсудить, чтобы выйти другой командой
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«С позиционных атак у нас были моменты, но «Ак Барс» сыграл дисциплинированно, у нас был выход «2 в 1», сами бездарно его запороли. Надо заставить соперника раскрыться, но нельзя так начинать игру, это прокатывало ещё с «Торпедо» и с «Сибирью», когда начинали так первые смены третьего периода, но здесь нас наказали.

Забыть первый период? Если бы люди в чёрном пришли бы и память стёрли, то может быть, но на данном этапе надо с этим справляться, пережить. Надо это всё на собрании обсудить, чтобы выйти послезавтра совсем другой командой», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
