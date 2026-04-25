Разин: на данном этапе надо с этим справляться, обсудить, чтобы выйти другой командой

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).
«С позиционных атак у нас были моменты, но «Ак Барс» сыграл дисциплинированно, у нас был выход «2 в 1», сами бездарно его запороли. Надо заставить соперника раскрыться, но нельзя так начинать игру, это прокатывало ещё с «Торпедо» и с «Сибирью», когда начинали так первые смены третьего периода, но здесь нас наказали.
Забыть первый период? Если бы люди в чёрном пришли бы и память стёрли, то может быть, но на данном этапе надо с этим справляться, пережить. Надо это всё на собрании обсудить, чтобы выйти послезавтра совсем другой командой», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
