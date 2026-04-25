Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямкин: не хотим себя превозносить, что мы звери, следующая игра будет совершенно другой

Лямкин: не хотим себя превозносить, что мы звери, следующая игра будет совершенно другой
Комментарии

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Положительные эмоции, хороший матч. Возможно, мы давали им какие-то шансы отыграться, но рады, что довели матч до победы. Мы вышли и начали играть в свой хоккей. Это принесло свои плоды в начале игры. Против «Металлурга» тяжело играть — юркие ребята, всегда нужно крутить головой. Думаю, что мы не позволили им многое создать у наших ворот.

Ничего сверхъестественного в паузу не было. Шла обычная подготовка, не могу сказать, что специально готовились под соперника. Мы стараемся отталкиваться от своей игры.

Мы понимаем, что следующая игра будет совершенно другой. Не хотим себя превозносить, что мы звери, вышли и выиграли. Штраф за выброс шайбы в концовке? Там шайба встала на ребро, я хотел наверняка выбросить, чтобы не «привезти» нам гол. Но в итоге «привёз», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android