Лямкин: не хотим себя превозносить, что мы звери, следующая игра будет совершенно другой

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

«Положительные эмоции, хороший матч. Возможно, мы давали им какие-то шансы отыграться, но рады, что довели матч до победы. Мы вышли и начали играть в свой хоккей. Это принесло свои плоды в начале игры. Против «Металлурга» тяжело играть — юркие ребята, всегда нужно крутить головой. Думаю, что мы не позволили им многое создать у наших ворот.

Ничего сверхъестественного в паузу не было. Шла обычная подготовка, не могу сказать, что специально готовились под соперника. Мы стараемся отталкиваться от своей игры.

Мы понимаем, что следующая игра будет совершенно другой. Не хотим себя превозносить, что мы звери, вышли и выиграли. Штраф за выброс шайбы в концовке? Там шайба встала на ребро, я хотел наверняка выбросить, чтобы не «привезти» нам гол. Но в итоге «привёз», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.