Разин: кто у «Ак Барса» видеооператоры? Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об отменённом голе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Отменённые шайбы, конечно, по психологии не бьют. Кто у них там видеооператоры? Кирилл Горнов? Знаете, всё-таки мы дома играли… Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели ничего сделать (смеётся).

Что касается снятия вратаря при большинстве, было начало большинства, мы встали в зоне, вратарь поменялся, соперник выкинул шайбу, у нас шестым был человек из второй спецбригады, вратарь вернулся в ворота. Если вы немного следили за моей карьерой, то я думаю, что большинство поймёт, почему я снял вратаря», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, что по запросам «Ак Барса» была отменена 10-я заброшенная шайба подряд.

