Разин назвал корреспондента «Чемпионата» своим «дружбаном», коротко отвечая на вопросы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1) коротко отвечал на вопросы корреспондента «Чемпионата».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

– О, мой дружбан, привет (обращается к корреспонденту «Чемпионата». — Прим. «Чемпионата»).

– Можете объяснить, почему основным вратарём стал Смолин?
– Не могу.

– Результат этой игры повлияет на дальнейший выбор вратаря?
– Не скажу.

– Можно ли сказать, что вашей команде не удалось нейтрализовать сильные стороны «Ак Барса»?
– Полностью согласен.

– Спасибо.
– Пожалуйста, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
