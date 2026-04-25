Разин назвал корреспондента «Чемпионата» своим «дружбаном», коротко отвечая на вопросы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1) коротко отвечал на вопросы корреспондента «Чемпионата».

– О, мой дружбан, привет (обращается к корреспонденту «Чемпионата». — Прим. «Чемпионата»).

– Можете объяснить, почему основным вратарём стал Смолин?

– Не могу.

– Результат этой игры повлияет на дальнейший выбор вратаря?

– Не скажу.

– Можно ли сказать, что вашей команде не удалось нейтрализовать сильные стороны «Ак Барса»?

– Полностью согласен.

– Спасибо.

– Пожалуйста, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.