Разин объяснил пропущенные Смолиным голы в первом периоде матча «Металлурга» с «Ак Барсом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре голкипера Александра Смолина в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1). Смолин был заменён на Илью Набокова после трёх пропущенных шайб.
«Что касается пропущенных шайб, то сначала Дыняк здорово попал из-под защитников. До этого была серия грубых ошибок. Третий гол… Мы не сделали акцент на обороне при возврате, когда игра идёт три в три. Люди в чёрном, к сожалению, пришли не после первого периода, а перед установкой, когда мы обсасывали эти моменты.
Некоторые хоккеисты забыли, как действовать в таких ситуациях. Смолин тут ни при чём. Бросок с кистей с ползоны, если вы встанете в ворота даже в форме, то это очень страшно. Почему Набоков вернулся в ворота после того, как мы играли вшестером? Это всё наиграно. У нас есть свои спецбригады. Кто идёт шестым, это тоже наигрывается на тренировках», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 25 апреля 2026
