Разин объяснил пропущенные Смолиным голы в первом периоде матча «Металлурга» с «Ак Барсом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре голкипера Александра Смолина в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1). Смолин был заменён на Илью Набокова после трёх пропущенных шайб.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Что касается пропущенных шайб, то сначала Дыняк здорово попал из-под защитников. До этого была серия грубых ошибок. Третий гол… Мы не сделали акцент на обороне при возврате, когда игра идёт три в три. Люди в чёрном, к сожалению, пришли не после первого периода, а перед установкой, когда мы обсасывали эти моменты.

Некоторые хоккеисты забыли, как действовать в таких ситуациях. Смолин тут ни при чём. Бросок с кистей с ползоны, если вы встанете в ворота даже в форме, то это очень страшно. Почему Набоков вернулся в ворота после того, как мы играли вшестером? Это всё наиграно. У нас есть свои спецбригады. Кто идёт шестым, это тоже наигрывается на тренировках», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

