Гатиятулин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Тракторе» в 2022 году

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о влиянии паузы перед первым матчем 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).
«Я уже говорил, что у нас по сезону накоплен большой опыт выхода из пауз. Этот опыт мы используем в подготовке. Мы с самого начала выстраивали работу так, чтобы все звенья могли влиять на результат. Это доставляет сложности сопернику. В этом направлении работа велась. Рады за Сашу Хмелевского, мы рассчитываем на него, как и на любого другого игрока.
Игра на такой стадии – определённый опыт для любого тренера. Когда я работал в «Тракторе», многое зависело от Лукаша Седлака. Тогда в предыдущей серии с «Салаватом Юлаевым» он получил травму, что сказалось на игре команды.
Мы приобрели опыт, что сложно решать большие задачи, рассчитывая на одного лидера или тройку, – здесь важно иметь сбалансированную команду. Опыт всегда есть, с ним двигаюсь и я, и тренерский штаб, и команда», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
