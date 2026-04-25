Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Тракторе» в 2022 году

Гатиятулин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Тракторе» в 2022 году
Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о влиянии паузы перед первым матчем 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Я уже говорил, что у нас по сезону накоплен большой опыт выхода из пауз. Этот опыт мы используем в подготовке. Мы с самого начала выстраивали работу так, чтобы все звенья могли влиять на результат. Это доставляет сложности сопернику. В этом направлении работа велась. Рады за Сашу Хмелевского, мы рассчитываем на него, как и на любого другого игрока.

Игра на такой стадии – определённый опыт для любого тренера. Когда я работал в «Тракторе», многое зависело от Лукаша Седлака. Тогда в предыдущей серии с «Салаватом Юлаевым» он получил травму, что сказалось на игре команды.

Мы приобрели опыт, что сложно решать большие задачи, рассчитывая на одного лидера или тройку, – здесь важно иметь сбалансированную команду. Опыт всегда есть, с ним двигаюсь и я, и тренерский штаб, и команда», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android