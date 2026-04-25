Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о «Металлурге»: лучшая команда лиги по игре в атаке

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).
«Что касается игры в меньшинстве, слишком оптимистично было бы ожидать, что лучшая команда лиги по игре в атаке, где много индивидуально сильных игроков, не проведёт активных отрезков. Поэтому они были. Нам было важно сыграть, игра состоит из множества компонентов, меньшинство – один из них.
Мы ведём работу над этим, будем смотреть, разбирать, чтобы играть более эффективно. Если говорить про вратарей, то мы обсуждали ещё перед серией, что Тимур Билялов – номер один. Максим Арефьев своей игрой даёт нам возможность смотреть и правильно распределять нагрузку», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
