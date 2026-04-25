Оформивший дубль в ворота «Металлурга» Хмелевски прокомментировал свою игру

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0). Хмелевски отметился дублем.

«Хорошая победа, солидная и уверенная. Забили, когда надо. Не хотелось бы пропускать, но там тоже мастеровитая команда. Секретов нет. Было желание: мы вышли злыми, хотели сразу сделать разницу – и мы её сделали.

Приятно было забить. В первых двух раундах у меня были моменты, не мог реализовать. Знаете, играя за «Салават», я много забивал в плей-офф, но толку не было. Мы ничего не выиграли. Я бы все свои голы в плей-офф обменял на Кубок Гагарина.

В паузу мы тренировались и готовились, много сил набрали. Думаю, это была очень важная игра, обе команды отдохнули хорошо. Наша главная цель была выйти и хорошо сыграть именно в стартовые 10 минут.

Готовы были к этому сопернику, знаем, что команда хорошо владеет шайбой. Нельзя позволять им создавать моменты, устраивать качели. Мы будем лучше в следующей игре, они тоже. Важно будет то, кто реализует свои моменты. Эксперты снова в нас не верят? Ну не знаю. Может быть, они эксперты в том, чтобы не верить в нас. Как я уже говорил, не надо обращать на них внимания. Тут, в раздевалке, мы знаем, что всё можем, мы бьёмся друг за друга», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.