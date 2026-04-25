Оформивший дубль в ворота «Металлурга» Хмелевски прокомментировал свою игру

Оформивший дубль в ворота «Металлурга» Хмелевски прокомментировал свою игру
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0). Хмелевски отметился дублем.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Хорошая победа, солидная и уверенная. Забили, когда надо. Не хотелось бы пропускать, но там тоже мастеровитая команда. Секретов нет. Было желание: мы вышли злыми, хотели сразу сделать разницу – и мы её сделали.

Приятно было забить. В первых двух раундах у меня были моменты, не мог реализовать. Знаете, играя за «Салават», я много забивал в плей-офф, но толку не было. Мы ничего не выиграли. Я бы все свои голы в плей-офф обменял на Кубок Гагарина.

В паузу мы тренировались и готовились, много сил набрали. Думаю, это была очень важная игра, обе команды отдохнули хорошо. Наша главная цель была выйти и хорошо сыграть именно в стартовые 10 минут.

Готовы были к этому сопернику, знаем, что команда хорошо владеет шайбой. Нельзя позволять им создавать моменты, устраивать качели. Мы будем лучше в следующей игре, они тоже. Важно будет то, кто реализует свои моменты. Эксперты снова в нас не верят? Ну не знаю. Может быть, они эксперты в том, чтобы не верить в нас. Как я уже говорил, не надо обращать на них внимания. Тут, в раздевалке, мы знаем, что всё можем, мы бьёмся друг за друга», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
