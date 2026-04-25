«Немного испортили концовочку». Илья Сафонов — о победе «Ак Барса» в матче с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

«Хорошо начали игру, выиграли единоборства, действовали правильно. Немного испортили концовочку, начали совершать больше ненужных действий. Сделаем выводы и в следующем матче полностью проведём игру в нужном русле.

Работали, старались, совершали правильные действия. И удача была где-то на нашей стороне. Мы четыре раза играли с «Металлургом» в регулярке и знали, что можно от них ожидать. Быстрая команда, мобильная. Будем готовиться к следующей игре», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.