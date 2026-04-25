«Немного испортили концовочку». Илья Сафонов — о победе «Ак Барса» в матче с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5) 0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5) 0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5) 1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4) 1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5) 2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5) 2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)
«Хорошо начали игру, выиграли единоборства, действовали правильно. Немного испортили концовочку, начали совершать больше ненужных действий. Сделаем выводы и в следующем матче полностью проведём игру в нужном русле.
Работали, старались, совершали правильные действия. И удача была где-то на нашей стороне. Мы четыре раза играли с «Металлургом» в регулярке и знали, что можно от них ожидать. Быстрая команда, мобильная. Будем готовиться к следующей игре», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
