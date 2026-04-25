Впервые в истории полуфинал Кубка Гагарина начался с двух гостевых побед

Впервые в истории серии 1/2 финала Кубка Гагарина начались с гостевых побед в обеих парах. Об этом сообщил телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

В первых матчах серий 1/2 финала омский «Авангард» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 5:2, а казанский «Ак Барс» в гостях оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» — 5:2. Следующие матчи в сериях состоятся 26 и 27 апреля соответственно.

В сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». В финальной серии железнодорожники оказались сильнее челябинского «Трактора» — 4-1.

«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
