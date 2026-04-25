Гендиректор «Торпедо»: к Виноградову есть интерес из НХЛ прямо сейчас

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга высказался о будущем нападающего Егора Виноградова.

— Есть ли мысли переподписать Егора Виноградова?
— Да, это первично планировалось ещё в начале сезона. Егор объективно заслуживает повышения зарплаты — он наиграл на это. Хотелось бы переподписать по формуле «плюс один год» — чтобы рассчитывать на него и в сезоне-2027/2028. Но интриги здесь больше, чем по Антону [Силаеву]: Егор не проходил процедуру драфта и на него могут претендовать все команды НХЛ. К нему есть интерес прямо сейчас. Очень хотелось бы, чтобы он для начала закрепил результат этого первого полноценного сезона в КХЛ. Наша задача — сохранить Егора как можно дольше, — приводит слова Забуги официальный сайт «Торпедо».

В регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Егор Виноградов провёл 67 матчей, набрав 55 (24+31) очков. В плей-офф на счету нападающего 10 игр и 5 (4+1) очков.

