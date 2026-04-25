«Первый период провели очень робко». Защитник «Металлурга» Паливко — об игре с «Ак Барсом»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Данила Паливко высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

— Очень робко начали. Первый период провели, повторюсь, очень робко, не в наш хоккей играли. Не в тот, в который мы умеем. Во втором периоде чуть проснулись, встрепенулись, но этого оказалось мало.

— С чего так робко начали? Ведь готовились же, а тут раз — и 12:0 преимущество по броскам со стороны соперника.

— Конечно, и мы готовились, и они готовились. Но сегодня так. Пусть это будет хорошим уроком для нас.

— Чем таким необычным огорошил «Ак Барс» в первые 10 минут?

— Абсолютно ничем. Мы ждали такую игру. Проиграли сами себе.

— При счёте 0:2 вам удалось забить быструю ответную шайбу. Заранее не возникло ощущение, что был офсайд?

— Лично у меня — нет. Я не увидел этот момент. Выходил на смену, не обратил на это внимания. Изначально, когда забил, у меня даже не было таких предположений.

— «Металлург» проиграл первый период, сделав лишь четыре броска в створ. Что не получалось у команды в атаке?

— Повторюсь, всё то же робкое начало. Мало держали шайбу, где-то лишний раз либо отбрасывались, либо не сохраняли её. Наверное, это было причиной.

— Если говорить о втором и третьем периодах, то «Металлург» сыграл с «Ак Барсом» вничью 2:2. Что получилось у «Металлурга» в игровом плане, начиная со второго периода?

— Лучше начали сохранять шайбу в средней зоне и в зоне атаки, и лучше проходить среднюю зону, и создавать моменты, — приводит слова Паливко официальный сайт клуба.