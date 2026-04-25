Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Первый период провели очень робко». Защитник «Металлурга» Паливко — об игре с «Ак Барсом»

Комментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Данила Паливко высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

— Очень робко начали. Первый период провели, повторюсь, очень робко, не в наш хоккей играли. Не в тот, в который мы умеем. Во втором периоде чуть проснулись, встрепенулись, но этого оказалось мало.

— С чего так робко начали? Ведь готовились же, а тут раз — и 12:0 преимущество по броскам со стороны соперника.
— Конечно, и мы готовились, и они готовились. Но сегодня так. Пусть это будет хорошим уроком для нас.

— Чем таким необычным огорошил «Ак Барс» в первые 10 минут?
— Абсолютно ничем. Мы ждали такую игру. Проиграли сами себе.

— При счёте 0:2 вам удалось забить быструю ответную шайбу. Заранее не возникло ощущение, что был офсайд?
— Лично у меня — нет. Я не увидел этот момент. Выходил на смену, не обратил на это внимания. Изначально, когда забил, у меня даже не было таких предположений.

— «Металлург» проиграл первый период, сделав лишь четыре броска в створ. Что не получалось у команды в атаке?
— Повторюсь, всё то же робкое начало. Мало держали шайбу, где-то лишний раз либо отбрасывались, либо не сохраняли её. Наверное, это было причиной.

— Если говорить о втором и третьем периодах, то «Металлург» сыграл с «Ак Барсом» вничью 2:2. Что получилось у «Металлурга» в игровом плане, начиная со второго периода?
— Лучше начали сохранять шайбу в средней зоне и в зоне атаки, и лучше проходить среднюю зону, и создавать моменты, — приводит слова Паливко официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android