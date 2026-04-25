«Дай бог, чтобы подобное начало было в каждой игре». Яшкин — о матче с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

– Непростая игра получилась. Хорошо, что мы воспользовались своими моментами. Думаю, нам есть что взять из этой игры, а что следует улучшить.

– При этом первые три минуты игры «Металлург» не мог нанести ни одного броска.
– Здорово. Так и хотели начать. Дай бог, чтобы подобное начало было в каждой игре.

– Складывалось впечатление, что соперник был в лёгком нокауте.
– Мы выполняем свою работу. У нас хороший вид со скамейки, думаю, мы можем быть довольны таким началом. Но это только начало серии, нужно работать дальше, — приводит слова Яшкина официальный сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
