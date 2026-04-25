«Дай бог, чтобы подобное начало было в каждой игре». Яшкин — о матче с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

– Непростая игра получилась. Хорошо, что мы воспользовались своими моментами. Думаю, нам есть что взять из этой игры, а что следует улучшить.

– При этом первые три минуты игры «Металлург» не мог нанести ни одного броска.

– Здорово. Так и хотели начать. Дай бог, чтобы подобное начало было в каждой игре.

– Складывалось впечатление, что соперник был в лёгком нокауте.

– Мы выполняем свою работу. У нас хороший вид со скамейки, думаю, мы можем быть довольны таким началом. Но это только начало серии, нужно работать дальше, — приводит слова Яшкина официальный сайт «Ак Барса».