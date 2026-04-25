Форвард «Металлурга» Исхаков: психологически оказались не готовы к натиску «Ак Барса»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

«Мы до серии знали, как «Ак Барс» начнёт её, в какой хоккей будет играть. Всё наигрывалось на тренировках, обговаривалось на собрании. Но психологически мы оказались не готовы к натиску, не играли в свой хоккей. В плей-офф такое не прощается. «Ак Барсу» было тяжело на протяжении всей игры держать высокий темп. После первого периода мы немного успокоились: стали играть в свой хоккей и не придумывать лишнего», — приводит слова Исхакова официальный сайт КХЛ.