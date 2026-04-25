Форвард «Металлурга» Исхаков: психологически оказались не готовы к натиску «Ак Барса»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5) 0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5) 0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5) 1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4) 1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5) 2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5) 2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)
«Мы до серии знали, как «Ак Барс» начнёт её, в какой хоккей будет играть. Всё наигрывалось на тренировках, обговаривалось на собрании. Но психологически мы оказались не готовы к натиску, не играли в свой хоккей. В плей-офф такое не прощается. «Ак Барсу» было тяжело на протяжении всей игры держать высокий темп. После первого периода мы немного успокоились: стали играть в свой хоккей и не придумывать лишнего», — приводит слова Исхакова официальный сайт КХЛ.
Материалы по теме
